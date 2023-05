Elezioni: Torino chiede di garantire il voto a fuori sede

Garantire il diritto di voto ai cittadini fuori sede per motivi di studio, lavoro o cura e, in quest'ultimo caso, anche ai loro accompagnatori. Lo chiede un ordine del giorno, che sarà votato oggi dal consiglio comunale di Torino, a sostegno di due proposte di legge presentate alla Camera e al Senato. A proporre l'atto, sottoscritto da tutta la maggioranza di Palazzo Civico, è la consigliera Pd e vicepresidente della Sala Rossa, Ludovica Cioria Parla di un "tema di democrazia e partecipazione politica. Presentiamo l'atto oggi - dice - mentre si stanno chiudendo le urne delle elezioni amministrative, che sono le più penalizzate dall'astensionismo involontario. Si consente il voto alle persone all'estero e non a chi è fuori dalla sua regione o comune di residenza, è un tema che va affrontato, sia per dare una risposta a tanti cittadini sia perché significa lavorare alla base delle ragioni di disaffezione alla politica". Firmatario della Pdl alla Camera il deputato Dem Andrea Giorgis. "Siamo in fase di emendamenti - spiega - e Governo e maggioranza ne hanno presentati alcuni che rischiano di stravolgere e svuotare la proposta, trasformandola in una sorta di delega in bianco al Governo. Quindi è importante se in tutti i territori, con atti come questo di Torino, ci sarà un movimento che sosterrà l'urgenza di introdurre disposizioni per dare la possibilità di voto a chi si trova fuori sede, con la modalità del voto presidiato anticipato, già sperimentato in altri Paesi. È una scelta - conclude - nell'interesse della democrazia, non di una parte politica o dell'altra".