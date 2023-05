Magliano (Moderati), per la cataratta attese fino a tre anni

Il capogruppo dei Moderati in Regione, Silvio Magliano, annuncia una interpellanza domani in consiglio sulle liste d'attesa per l'oculistica. "Cittadini e associazioni - sottolinea - lanciano l'allarme, osservando che interventi ormai considerati di routine come la cataratta arrivano ai 36 mesi di attesa". "Domani - spiega Magliano - discuterò sul tema un question time appena presentato in consiglio regionale per chiedere una sensibile riduzione delle attuali tempistiche. Concorre a creare una situazione di difficoltà - aggiunge - anche il numero ridotto di pediatri e medici di medicina generale". "Dando atto alla giunta dei primi risultati ottenuti con il piano straordinario di recupero delle liste d'attesa - dice ancora - chiediamo ulteriore impegno per garantire tempi ragionevoli anche in oculistica, fatto che significherebbe garantire ai pazienti un immediato effetto positivo sulla salute e sulla qualità della vita, e per il sistema sanitario un risparmio di risorse già sul medio periodo".