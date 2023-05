Figli coppie gay: Torino chiede di riprendere le registrazioni

A pochi giorni dalla manifestazione 'Le Città per i Diritti', che ha radunato a Torino 300 sindaci, il Comune di Torino ribadisce il sostegno alle famiglie arcobaleno. Il Consiglio comunale ha approvato, con 21 voti a favore, 5 contrari e 4 astenuti, questi ultimi nella maggioranza, una mozione del capogruppo della Lista Civica per Torino, Silvio Viale, che sollecita i sindaci a procedere, "a fronte dell'evoluzione del quadro giurisprudenziale e normativo, con le registrazioni anagrafiche dei figli di coppie omogenitoriali indicando quali genitori entrambe le persone che si sono consapevolmente assunte la responsabilità della procreazione". Il documento fa riferimento all'evento del 12 maggio, verso il quale la Sala Rossa esprime il sostegno e ne condivide i contenuti. La mozione ribadisce inoltre "l'urgente necessità non più rinviabile di una norma che consenta il riconoscimento anagrafico dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali" e di "una norma che consenta il matrimonio egualitario con il conseguente accesso alle adozioni così come previsto per le coppie eterosessuali". Fra i contrari il gruppo FdI, il cui capogruppo, Giovanni Crosetto, ha accusato il sindaco Stefano Lo Russo di "stravolgere il concetto di famiglia previsto dal Codice Civile italiano".