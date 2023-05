Crocifisso in aula, consigliere Viale in sciopero della fame

La questione del crocifisso in Sala Rossa, l'aula del consiglio comunale di Torino, continua a tenere banco. Dopo le polemiche in seguito all'audizione dell'avvocato Bruno Segre, il caso ora è quello del delegato della curia che avrebbe dovuto essere sentito domani in Conferenza dei capigruppo, come proposto dal consigliere radicale Silvio Viale, promotore dell'atto per la rimozione del simbolo religioso. Incontro che è però stato annullato, come informa lo stesso Viale annunciando l'intenzione di iniziare uno sciopero della fame. "E' stata revocata a meno di 24 ore l'audizione di don Ermis Segatti, delegato dell'arcivescovo monsignor Roberto Repole - dice Viale -. Non risulta che ci sia stato un rifiuto da parte della Curia, per cui come consigliere comunale sento il dovere di scusarmi per questa sconvocazione. Politicamente ed eticamente lo ritengo un atto di sudditanza, non richiesta, da parte della presidenza e dei consiglieri comunali che hanno sollecitato la revoca", accusa Viale annunciando che "la questione è rinviata a venerdì quando verrà di nuovo valutata e, come segno di dialogo, dalla mezzanotte sarò in sciopero della fame, classici tre cappuccini o equivalenti, con un invito ad una laica riflessione sul significato della presenza di simboli religiosi nella Sala del Consiglio comunale".