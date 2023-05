Rossi: Pd perno delle coalizioni che battono la destra

“Il Pd è perno delle coalizioni che battono la destra in Piemonte” esulta il segretario regionale del partito Domenico Rossi, che in attesa dei dati definitivi esprime “soddisfazione per i risultati piemontesi”. “Importantissimi – rimarca Rossi – sono i risultati di Ivrea, dove vinciamo al primo turno, e di Novi Ligure dove la coalizione si presenterà al ballottaggio con un ampio margine di vantaggio. Significativa anche la vittoria di misura ad Omegna, mentre a Orbassano il buon risultato della coalizione non permette di andare al ballottaggio, che invece raggiungiamo con grande soddisfazione a Pianezza”. “Tali risultati – rimarca – appaiono ancora più positivi se inseriti nel contesto nazionale che registra il centrodestra in leggero vantaggio”. “Il Pd – aggiunge – conferma di essere il perno delle coalizioni che battono la destra, come evidenziano i risultati intorno al 30% a Ivrea e Novi Ligure. Un dato che ci rende orgogliosi e al contempo ci carica di responsabilità”. “Ringrazio i candidati del Pd e gli alleati che hanno scelto la strada della collaborazione: abbiamo dimostrato – osserva – che insieme la destra si può battere”. “Resta critico il dato sull’astensionismo, in aumento anche rispetto alle ultime amministrative: non dobbiamo abituarci – conclude il segretario dem piemontese – all’idea che in pochi decidano di andare a votare, ne va del futuro delle nostre democrazie”.