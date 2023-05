Disabato (M5s), a Ivrea grande risultato fronte progressista

“A Ivrea è innegabile il grande risultato del fronte progressista, frutto di un ottimo lavoro di squadra. Anche a Pianezza, dovessero essere confermati i risultati, ci presenteremo al ballottaggio con buone prospettive. A Novi Ligure ed Orbassano, dove il M5s è sceso in campo da solo, il risultato è stato positivo”. È il commento all’esito delle amministrative in Piemonte, di Sarah Disabato, coordinatrice regionale M5s Piemonte. “In coalizione – aggiunge – paghiamo qualche punto percentuale, anche per la condivisione di idee e programmi con liste civiche che mostrano le nostre stesse sensibilità, in compenso però ce la giochiamo per vincere. Desidero ringraziare tutti i candidati e gli attivisti che si sono impegnati in prima persona in questa lunga e difficile campagna elettorale”.