No Tav: misure cautelari per i blocchi alle trivelle

Otto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla Digos della questura di Torino nei confronti di attivisti dell'ala più oltranzista del movimento No Tav. Secondo gli inquirenti avrebbero "temporaneamente bloccato, in una occasione, l'attività di trivellazione geognostica svolta nella frazione San Giacomo di Susa e, in un'altra occasione, l'accesso e l'uscita, presso l'azienda Eslo Silos di Bruzolo, di camion trasportanti materiale di risulta".