Piemonte, consiglio aperto sul nuovo ospedale alla Pellerina

E' al via in consiglio regionale una seduta aperta convocata per discutere della realizzazione di un nuovo ospedale dell'Azienda sanitaria locale Città di Torino nella zona Nord Ovest della città, individuata da Comune e Regione nell'area giostrai del Parco della Pellerina. La scelta è avversata dal comitato "Salviamo la Pellerina", da questa mattina in presidio davanti a Palazzo Lascaris contro la "speculazione immobiliare a danno della biocapacità di Torino", con la richiesta di "preservare il verde urbano" e costruire il nuovo ospedale in "aree dismesse o in trasformazione". "La costruzione del nuovo ospedale - ha affermato aprendo i lavori l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi - è indispensabile. Gli ospedali attualmente presenti nell'area, il Maria Vittoria e l'Amedeo di Savoia, hanno oltre 120 anni di vita e presentano una rigidità strutturale che li rende oggi inadeguati. La fusione dei due ospedali è stata oggetto di studi approfonditi, perché non si tratta banalmente di sommare il numero dei posti letto ma di rivedere completamente l'organizzazione della sanità nell'area. Da questi studi - ha rimarcato - risulta ottimale la dimensione di 511 posti letto su una superficie di 76mila e 500 metri quadrati". "Il Comune - ha aggiunto - ha individuato sette aree adatte, sulle quali sono stati fatti degli approfondimenti dai quali si evince come la Pellerina sia la localizzazione migliore. Si prevedono circa 20mila metri quadri di edificio, con un modello costruttivo a blocchi, che al contrario di quello a torre è il migliore per garantire percorsi separati per le malattie infettive. Questa soluzione permette un'impronta a terra in grado di limitare l'edificato all'area giostrai, preservando la zona verde del parco".