Mazzoleni, l'area perfetta per il nuovo ospedale non esiste

"L'area perfetta non esiste, e anche l'area della Pellerina presenta delle criticità, eppure la abbiamo scelta con molta cura fra le sette inizialmente individuate": lo ha sottolineato l'assessore all'Urbanistica del Comune di Torino, Paolo Mazzoleni, intervenuto nell'aula del consiglio regionale dove è in corso una seduta straordinaria sul nuovo ospedale che sostituirà Maria Vittoria e Amedeo di Savoia nell'area giostrai del parco della Pellerina. "L'area - ha sottolineato Mazzoleni - è sicura dal punto di vista idrogeologico, ma si trova in una zona della città dove questo tema è molto importante. Inoltre confina con un parco, per cui non è possibile estendere il fabbricato oltre l'area giostrai. Ma con qualche sforzo in più si può scegliere un modello costruttivo che limiti il costruito all'area giostrai, senza espandersi nella zona verde. In ogni caso - ha sottolineato - sono previste compensazioni in termini di nuove aree verdi all'interno della città. E il modello energetico cambierà radicalmente, sostituendo due ospedali obsoleti e fortemente energivori con uno moderno a minore impatto ambientale". "Il nostro auspicio - ha concluso - è che i finanziamenti siano confermati e si possa partire presto con i lavori".