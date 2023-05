Esodati del superbonus in presidio a Palazzo Lascaris a Torino

Una rappresentanza di "Esodati del Superbonus" è in presidio davanti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte per denunciare "il bisogno urgente di liquidità" delle imprese del settore edile a causa del blocco delle cessioni dei crediti di imposta. Perché anche "il decreto del governo recentemente convertito in legge - spiegano i manifestanti - non risolve nulla: le banche infatti non comprano i crediti d'imposta per l'enorme quantitativo da smaltire". "Solo in Piemonte - spiegano le persone in presidio - ci sono 25mila cantieri bloccati e cinquemila imprese a rischio, che fallendo metterebbero sul lastrico 100mila famiglie. Da quasi un anno non è possibile cedere i crediti d'imposta ricevuti dai proprietari degli immobili come forma di pagamento dei lavori. La conseguenze sono case lasciate a metà, fallimenti a catena, impatto devastante sull'occupazione, e contenziosi a non finire fra proprietari delle abitazioni, imprese e professionisti".