Nasce oggi a Torino l'Associazione nazionale ingegneri

Debutta oggi l'Associazione nazionale ingegneri, con sede nella città di Torino, che si prefigge, recita una nota, di tutelare "gli interessi dei laureati in Ingegneria", oltre che stimolare "la promozione e il rafforzamento della coscienza associativa e la fornitura di servizi e vantaggi ai propri associati", e di collaborare con Enti e Istituzioni, pubbliche e private, organi politici e sindacati, "al fine di contribuire all'affermazione della categoria in sede nazionale ed internazionale". L'Associazione nazionale ingegneri ha 15 soci fondatori, professionisti che operano in diverse aree della Penisola: Carmelo Agosta, Giovanni Bellomia, Alberto Braghieri, Simone Cipriani, Claudio Cuba, Gerlando Cuffaro, Marco De Simone, Susanna Dondi, Andrea Falsirollo, Fabrizia Giordano, Simone Monotti, Marco Sartini, Sergio Sordo, Alessio Toneguzzo e Marco Zaino.