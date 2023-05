Avvocata influencer torinese sospesa dall'ordine per 15 mesi

L'avvocata di Torino Alessandra Demichelis, 34 anni, è stata sospesa dalla professione per 15 mesi. Lo ha deciso venerdì scorso l'Ordine. Demichelis, ritenuta sui social una influencer e che ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express, aveva già ricevuto circa un anno fa un richiamo dopo che nella sua pagina Instagram "Dc Legalshow" aveva pubblicato foto che avevano sollevato polemiche tra i suoi colleghi. A quanto si apprende dai quotidiani Demichelis non intende accettare questa sospensione e si rivolgerà al consiglio nazionale forense. Al momento, però, la sospensione non è ancora esecutiva: lo diventerà tra 60 giorni quando verranno pubblicate le motivazioni e Demichelis avrà modo di poter fare ricorso. Alcuni giorni fa l'avvocata aveva pubblicato una foto con addosso una t-shirt bianca con la scritta "Sentiti sospesa".