Picco, sul nuovo ospedale l'importante è fare in fretta

Il direttore generale della Asl Città di Torino, Carlo Picco, è intervenuto oggi in consiglio regionale alla seduta aperta sul nuovo ospedale dell'area nord di Torino, alla Pellerina, auspicando che la struttura venga costruita in tempi rapidi. "Da quasi settant'anni - ha sottolineato Picco - a Torino non si fa un nuovo ospedale. Credo che l'opportunità di superare questa situazione e fare finalmente un nuovo ospedale che sostituisca Amedeo di Savoia e Maria Vittoria sia assolutamente indispensabile, ed è importante farlo in tempi rapidi". "Il Maria Vittoria - ha spiegato - è l'ospedale con il maggiore numero di passaggi in pronto soccorso di tutto il Piemonte, quasi 80mila all'anno. Ma i suoi limiti strutturali impediscono di ammodernarlo, il che lo rende poco attrattivo per i medici, che si trovano a lavorare in condizioni critiche: facciamo concorsi che vanno sempre deserti, e dobbiamo poi ricorrere alle cooperative, che sono poco affidabili". "Il fatto che non riusciamo a trovare medici - ha rimarcato - è un segnale d'allarme che ci dice che dobbiamo agire rapidamente. Abbiamo fatto degli studi, dai quali risulta che l'area proposta per il nuovo ospedale soddisfa le nostre esigenze, a partire dall'accessibilità e dalla rapidità di intervento per i mezzi di soccorso. Questo - ha concluso - senza negare la presenza di criticità, che stiamo valutando in un tavolo congiunto con il Comune, che dovrà portarci rapidamente a un bando di gara per lo studio di fattibilità".