GIUSTIZIA

Mail false, la "bomba" non c'era

Quasi due anni fa, esattamente il 10 luglio 2021, lo Spiffero riferiva di una “bomba” giudiziaria in arrivo sul Pd torinese. Uno scambio di mail – risultate poi false e “create artatamente” – tra il Ten. Col. Luigi Isacchini, responsabile dell’Aliquota dell’Arma in Procura che all’epoca collaborava con il dott. Gianfranco Colace in importanti indagini riguardanti politica locale e pubblica amministrazione, e una giornalista di Repubblica e contenenti clamorose rivelazioni (poi risultate false) che la stessa avrebbe successivamente condiviso con una collega. A quest’ultima il colonnello Isacchini avrebbe inoltre trasmesso allegati fotografici tratti, secondo quanto dichiarato nelle false mail, da atti di indagine, nonché ulteriori particolari relativi ad indagini in corso e potenzialmente lesivi per noti politici piemontesi: questi dettagli investigativi sarebbero stati ottenuti grazie a inappropriate confidenze fatte dal dottor Colace alla collega giornalista. Missive risultate appunto false: artatamente costruite a tavolino, nel contenuto e nel confezionamento.

Infatti, secondo la perizia disposta dalla Procura, nessuno scambio di mail è mai avvenuto, così come riscontrato dall’analisi, doverosa, effettuata sul server del Comando Generale dei Carabinieri. Nella perizia si afferma, con certezza, che i messaggi email “sono falsi e artificiosamente costruiti”. Tale corrispondenza traeva origine dai documenti che il dott. Andrea Padalino aveva presentato al Consiglio Giudiziario di Torino nel corso di un’udienza, dichiarando di averli anonimamente ricevuti.

Nella prima versione del nostro articolo – rimasta in homepage poche ore – avevamo riferito di un’indagine in corso, salvo poi scoprire, solo a seguito del clamore suscitato dalla nostra pubblicazione, che tale inchiesta si era conclusa qualche giorno prima con l’archiviazione. A quel punto, abbiamo prontamente rettificato il contenuto (e il titolo) dell’articolo che avevamo pubblicato convinti della affidabilità della fonte che ci aveva affidato tale notizia, facendo quindi pubblica ammenda dell’inciampo. Del resto, la verifica della genuinità dello scambio epistolare elettronico non era nelle nostre possibilità, giacché la stessa Procura ha dovuto ricorrere a una perizia.

A distanza di tempo, torniamo a comunque a fare ammenda, ribadendo non solo la totale estraneità alla vicenda del ten. col. Isacchini e del dott. Colace (oltre ovviamente alle ignare giornaliste), ma anche che mai abbiamo inteso mettere in dubbio la loro integrità e men che meno diffamarli sul piano personale e professionale.