Carceri: sindacato Osapp, aggredito un agente a Torino

Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito ieri mattina da un detenuto del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il recluso, un 23enne di origini straniere, si era rifiutato di entrare in cella. Armato di un manico di scopa, ha prima minacciato di colpire l'agente di servizio della sua sezione, al padiglione B, poi ha afferrato il collega giunto in soccorso, cercando di strangolarlo e, successivamente, lo ha colpito con schiaffi e pugni. Il poliziotto è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria, da dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni per traumi allo zigomo sinistro e al setto nasale. L'aggressione è stata denunciata dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp. "La situazione è sempre peggio nelle carceri Italiane - spiega una nota della segreteria generale Osapp - e questo avviene nel silenzio più assordante della politica e dei vertici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Ad oggi solo chiacchiere, nessun provvedimento concreto rispetto alle continue aggressioni alla polizia penitenziaria è stato assunto".