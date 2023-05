Merlo, per regionali in Piemonte lista civica contro populismo

Giorgio Merlo, dirigente nazionale dei Popolari, per le regionali del prossimo anno in Piemonte auspica "una lista civica e di buon governo alternativa al populismo". "Con la ricomposizione nazionale dell'area popolare dopo il nuovo corso del Pd che ha trasformato quel partito in un movimento di sinistra radicale, libertario e massimalista - dice Merlo - adesso si tratta di scegliere anche a livello regionale". "La scelta - sottolinea - non potrà che essere quella di una lista civica, centrista e riformista alternativa al populismo pentastellato. Una scelta politica che punta al buon governo del territorio piemontese da un lato e che respinge qualsiasi tentativo di radicalizzare la lotta politica dall'altro". "I Popolari che con coerenza culturale e coraggio politico hanno scelto un progetto centrista e riformista - aggiunge - non potranno che contribuire a rafforzare un programma di buon governo all'insegna della concretezza e del pragmatismo al di fuori di ogni settarismo ideologico e pregiudiziale moralistica".