Sanità: Cirio, Piemonte al 66 per cento di soldi Pnrr investiti

"Per quanto riguarda gli investimenti Pnrr sulla sanità lo sono al 66 per cento". Lo ha affermato il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio intervenendo durante l'evento di apertura della giornata, organizzata da Salute Direzione Nord a Milano, dal titolo "La Grande Promessa. Fare per attuare i programmi". "Abbiamo dovuto mettere in sicurezza i progetti più complicati attraverso un commissario straordinario - ha aggiunto -. Il nuovo ospedale Molinette a Torino, che bisogna rifare e ricostruire perché il vecchio ospedale ha quasi 100 anni, rischiava di saltare, perché non è successa solo la pandemia e post pandemia, ma anche guerra, caro energia e caro materie prime".