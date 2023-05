Covid, in Piemonte prosegue l'andamento decrescente

Anche questa settimana in Piemonte la diffusione del Covid conferma un andamento decrescente. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta all'1,9%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0,5%; la positività dei tamponi è al 4,9%. Non si fermano comunque le vaccinazioni: tra venerdì 12 e giovedì 18 maggio sono state vaccinate 1.515 persone, di cui solo 32 hanno ricevuto la prima dose, mentre 705 erano alla quarta e 679 alla quinta. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10 milioni e 894.500 dosi di vaccino. L'incidenza del contagio, ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100mila abitanti, è stata 16,7 con andamento in diminuzione (-34,6%). Il calo interessa tutte le fasce di età, tranne la 0.2, nella quale non si registrano variazioni.