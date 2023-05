Maltempo: nel Cuneese già caduti oltre 100 mm di pioggia

Notte di apprensione in provincia di Cuneo dove il maltempo non ha dato tregua e dove permane il livello di allerta "arancione" nelle valli alpine e nella pianura Saluzzese e Saviglianese. Oltre 100 i millimetri di pioggia caduti nelle ultime 24 ore. Sotto monitoraggio costante il livello dei fiumi che, al momento, sono tutti sotto il livello di guardia. Gonfio d'acqua ma ancora ben al di sotto del livello di guardia (1,25 metri contro i 3 metri) il Po a Villafranca Piemonte, al confine tra le province di Cuneo e Torino. Interventi della protezione civile a Verzuolo e Bagnolo Piemonte per alcuni alberi pericolanti lungo la rete viaria provinciale. Nevica in alta montagna, oltre i 2400 metri di altitudine. Ieri la Provincia ha disposto la chiusura di tutte le scuole superiori per la giornata di oggi.