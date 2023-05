Maltempo: in Piemonte caduti tra 90 e 120 mm pioggia in 2 giorni

In Piemonte negli ultimi due giorni sono state registrate complessivamente precipitazioni tra i 90 e i 120 millimetri sulle fasce pedemontane di Biellese, Torinese e Cuneese. Il reticolo idrografico principale e secondario, spiega l'Arpa Piemonte, ha visto un graduale innalzamento dei livelli idrologici, più significativo su Piemonte occidentale e sudoccidentale, dove alcuni corsi d'acqua del reticolo secondario del cuneese hanno registrato valori prossimi o di poco superiori al livello di guardia. Secondo l'Agenzia regionale di Protezione ambientale, sul Piemonte continuerà a persistere l'intenso flusso umido da est-sudest in quota e da nordest nei bassi strati atmosferici, determinando precipitazioni intense e persistenti su zone montane e pedemontane alpine occidentali e sudoccidentali con valori anche molto forti tra torinese e cuneese. La quota neve sarà in graduale aumento fino a 2300-2400 metri in serata. Sui versanti sussistono probabilità moderate che si verifichino inneschi isolati di frane superficiali nelle aree collinari e pedemontane del Torinese.