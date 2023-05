Salone, Loewenthal: "Brutta pagina"

"Non è stata una bella pagina, quello che non si doveva fare era negare la libertà di parola". Così Elena Loewenthal, direttrice della Fondazione Circolo dei Lettori, interpellata su quanto accaduto ieri al Salone del libro dove un gruppo di manifestanti ha impedito al ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, di intervenire in un incontro all'Arena Piemonte. "Io vengo da un mondo a cui è stato negato tutto non molti decenni fa - ha aggiunto - conosco il valore della libertà ed è il presupposto di ogni futuro. Quindi negare la libertà di parola è il principio di ogni autoritarismo. Chi nega la libertà di parola dovrebbe fare lo sforzo di mettersi nei panni della persona a cui è negata la libertà di parola, questo è il principio fondamentale della democrazia", ha sottolineato ancora.