Sgarbi, contestazioni Roccella? Nulla di peggio della censura

"Il primato è quello del libro, devi permettere che venga presentato. Poi uno se vuole lo contesta, ma che tu pensi che ci vuole un arbitro al posto dell'autore è un commissariamento. Fai una cosa che è contro il principio che la libertà di opinione e la scrittura di un libro sono diritti primari. E non c'è nulla di peggio che censurare un autore, chiunque sia". Così, a margine della presentazione del suo libro 'Scoperte e rivelazioni' al Salone del Libro di Torino, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, a proposito delle contestazioni di ieri alla ministra della Famiglia Eugenia Roccella e della posizione assunta dal direttore Nicola Lagioia. "Il rischio di Lagioia - spiega - era involontariamente la stessa posizione criticata di Levi a Francoforte, cioè di censurare per ragioni di opportunità, in questo caso dalla parte del Governo, Rovelli. È la seconda volta che Lagioia è al centro di un caso inquietante. La prima, la censura per l'editore Altaforte perché editore fascista, peccato però che avesse fatto un libro di un intervista a un esponente del Governo, il ministro Salvini. Quindi - sottolinea - non far parlare non un editore ma un ministro, e mi sembrava una cosa molto forte". Per Sgarbi "la stessa cosa con la Roccella, che è l'autore di un libro e quindi ha diritto di presentarlo. Lagioia - rimarca - non doveva essere lì, come ha fatto, a garantire l'equidistanza e il dibattito fra due parti, perché la parte è una, quella del libro, che doveva essere libero. Quindi doveva semplicemente dire 'adesso voi anche se avete ragione lasciate parlare la Roccella'. L'idea di tentare la mediazione toglie autorevolezza non a Lagioia ma al fatto che il libro deve essere protagonista, chiunque lo scriva. Non era una tavola rotonda - conclude -, ma la presentazione di un libro. Ti fa schifo? Glielo dici dopo".