Roccella contestata: Radicali, presenti il libro da noi

"Invitiamo la ministra Eugenia Roccella a presentare il suo libro con l'Associazione radicale Adelaide Aglietta. Un gesto fortemente simbolico che si inserisce nella solidarietà alla ministra, dopo le contestazioni che rappresentano un "indebolimento della democrazia e della libertà di espressione" e che hanno impedito di fatto lo svolgersi della presentazione del libro". Così in una nota i coordinatori dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta Andrea Turi, Giorgio Maracich e Lorenzo Cabulliese "Il Salone del Libro - aggiungono - è il tempio della cultura e la contestazione ha privato alla ministra di presentare il suo volume e a tutti coloro che avrebbero voluto ascoltarla di farlo, senza contare i problemi sul palinsesto causato dalle problematiche sulle successive presentazioni. A ruoli invertiti sarebbe successo il putiferio e si sarebbe gridato alla censura fascista". "Tutto questo ovviamente - proseguono - non giustifica l'atteggiamento di Augusta Montaruli, al quale siamo ormai abituati e su cui non serve nemmeno commentare. Il libro della ministra Roccella, 'Una famiglia radicale", parla di una storia familiare e personale che si incastra in un tratto della lunga e complessa storia radicale e, solo nel finale del libro, un accenno del cambiamento che ha investito l'autrice e che l'ha condotta poi a idee politiche antitetiche a quelle condotte oggi dai radicali".