Mense scolastiche, in Piemonte costo è più alto della media

nazionale. È quanto rileva l'indagine di Cittadinanzattiva che vede il costo medio mensile delle 2.028 mense del Piemonte a 96 euro contro gli 82 euro a livello nazionale. Quanto agli interventi previsti con i fondi del Pnrr, sono 58 quelli programmati, di cui 37 per strutture di nuova costruzione. Nel dettaglio la spesa media mensile per la mensa alla scuola dell'infanzia è di 96,40 euro, dai 4 euro a pasto nelle scuole di Alessandria ai 6,60 di Torino, che risulta il capoluogo di provincia in cui le famiglie spendono di più. Alla scuola primaria, invece, il costo mensile medio è di 94,40, anche in questo caso dai 4 euro a pasto di Alessandria ai 5,44 di TORINO. Per quel che riguarda gli interventi sostenuti dal Pnrr sono 37 per nuove costruzioni, 13 per lavori di demolizione, ricostruzione, ampliamento, 3 per opere di riconversione di spazi esistenti e 5 di riqualificazione di mense esistenti, per un importo complessivo di 27 milioni e 735 mila euro.