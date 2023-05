Amag Mobilità Alessandria, nominata presidente Licia Nigrogno

L'assemblea dei soci di Amag Mobilità Alessandria (trasporto pubblico, alunni, disabili, gestione sosta) ha nominato il cda per il prossimo triennio. Presidente Licia Nigrogno, 47 anni, architetto, già alla guida dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese. Sostituisce Serafino Vanni Lai, a termine mandato. Confermati il vice Pierluigi Zoncada e l'ad Valentina Astori. Approvato anche il bilancio di esercizio, con un utile di 43.000 euro, "Nonostante il difficile contesto in cui ci siamo trovati ad operare e la necessità di maggiori risorse adeguate a caratteristiche e dimensioni del territorio alessandrino, l'esperienza di Star Mobility ha garantito in questi anni - sottolinea Astori - un apporto di managerialità, azioni concrete, investimenti, impegni confermati anche per il futuro, nell'ottica di una sempre maggiore valorizzazione dell'asset della mobilità pubblica".