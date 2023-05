Nuovo ospedale Alessandria, Icardi conferma l'area Galimberti

"Questo è l'ospedale della provincia di Alessandria, che dovrà trovare un'ubicazione condivisa tra Regione Piemonte e Comune. L'Autorità Idraulica ha dato parere negativo sulle aree 1 (Aeroporto) e 3 (Pam) perché esondabili: per potere prevedere un'edificazione, va realizzata una serie di difese idrauliche e spondali che ne permettono la sicurezza. Oggi queste condizioni non ci sono. Non è, pertanto, una scelta discrezionale, è un dato di fatto che l'Autorità Idraulica ci sta imponendo". Così Luigi Icardi, assessore regionale Sanità, intervenendo - in un incontro organizzato dalla Lega in città - sul nuovo ospedale e ribadendo la decisione sull'area Borsalino al Villaggio Galimberti. Il Comune ha indicato invece quella Pam all'imbocco della tangenziale. Dall'assessore rimarcati anche i tempi molto stretti. "Entro settembre di quest'anno dovremo avere individuato il progettista. C'è un Dpcm dell'Inail che stanza 300 milioni che possono essere aumentati, ma i tempi vanno rispettati. Inail farà un investimento, ma non terrà i soldi lì in eterno. Il lavoro si fa insieme, non un'amministrazione contro l'altra. O non si fa".