Picchia ex moglie costringendola a portare il burqa, condannato

Ha minacciato e picchiato l'ex moglie più volte, costringendola ad indossare il burqa e accusandola di avere relazioni con altri uomini. Un nordafricano di 40 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla polizia di Vercelli per maltrattamenti: la ex coniuge, dopo anni di umiliazioni e di terrore, ha trovato la forza di lasciare l'uomo e di denunciarlo, trovando ospitalità da una parente. Il 40enne è stato raggiungo dalla Squadra Mobile, che ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Torino. Durante il processo sono emersi i diversi episodi di maltrattamenti a carico della ex moglie; al termine del procedimento è stato portato in carcere, dove dovrà espiare una pena di 3 anni e 9 mesi.