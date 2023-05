Anagrafe, sospeso il servizio carta d'identità elettroniche

"A causa di alcuni problemi tecnici nella piattaforma nazionale non dipendenti dal sistema informativo comunale, il servizio di rilascio e di prenotazione delle carte d'identità elettroniche è momentaneamente sospeso". Lo sostiene in una nota il Comune di Torino. "Siamo in costante contatto con il Ministero che è al lavoro per risolvere il problema e che ci ha assicurato che il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile" - ha commentato l'assessore con delega ai Servizi civici Francesco Tresso -. Nel frattempo ci siamo subito attivati affinché le cittadine e i cittadini, in presenza di urgenze motivate, possano comunque recarsi presso i nostri uffici per il rilascio del documento d'identità in formato cartaceo. Tutti coloro che avevano una prenotazione durante la sospensione del servizio saranno comunque contattati nei prossimi giorni per ricalendarizzare i loro appuntamenti", conclude Tresso.