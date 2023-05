Maltempo: aereo dirottato, da Praga a Torino 12 ore di viaggio

Forti temporali hanno interessato nella tarda serata di ieri ampie zone del Torinese a nord del capoluogo regionale e del Biellese. Raffiche di vento, pioggia intensa e grandine nel Chivassese, in particolare a Caluso, dove si sono formate le celle temporalesche più insidiose: sono caduti alberi e pali, le strade sono state allagate. Grandine anche sulla tangenziale di Caselle e all'aeroporto. Qualche volo è stato dirottato su altri scali: è il caso del Ryanair partito da Praga alle 19 e dirottato a Genova. I passeggeri hanno poi raggiunto Torino a bordo di un bus, messo a disposizione dalla compagnia aerea low cost, ma il rientro dalla capitale delle Repubblica Ceca - come racconta all'ANSA una passeggera - è stato ulteriormente allungato per la foratura di una gomma del pullman. "Il viaggio Praga-Torino è durato così 12 ore e solo questa mattina alle 7 - racconta la testimone - abbiamo potuto fare rientro a casa". Oggi il tempo tornerà a peggiorare nel pomeriggio - informa Arma (Agenzia regionale per la protezione ambientale), sono previsti nuovi rovesci e temporali in sviluppo su zone alpine e pedemontane".