Podismo, in 700 alla Stracandiolo

Oltre 700 runner hanno preso parte alla 24/ma edizione della "Stracandiolo-Corri per la ricerca", gara podistica del calendario regionale Fidal e Uisp che da sempre sostiene la lotta contro il cancro. Si è tornati ai numeri pre Covid, che aveva costretto a organizzare due edizioni "virtuali" della corsa. "Caratteristica peculiare di questo evento ludico-sportivo - spiegano i promotori - è che il ricavato delle iscrizioni viene devoluto alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, organizzatrice in collaborazione con Torino City Marathon e Torino Road Runners ASD. Quest'anno sono stati raccolti circa 9 mila euro". Nella parte competitiva, doppietta degli atleti di Torino Road Runners ASD: in campo maschile ha vinto Marco Mazzon , in 26'37", in quello femminile Nicole Cavallera, in 31'53". La corsa, patrocinata dal Comune di Candiolo e si snoda su un percorso di 8,2 chilometri con partenza e arrivo all'Istituto di Candiolo - IRCCS. La 24/ma edizione ha avuto una novità: all'interno dell'Istituto è stata data anche ai più piccoli la possibilità di correre a favore della ricerca con la "Junior Run" (categorie esordienti, ragazzi e cadetti), su distanze che andavano dai 400 ai 2 mila metri. Commentando il successo dell'edizione 2023 della Stracandiolo-Corri per la Ricerca,ha affermato: "E' significativo - commenta il direttore della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, Gianmarco Sala - che la partenza e l'arrivo di questa edizione si siano svolti sotto la grande gru simbolo di "Cantiere Candiolo", l'importante piano di sviluppo dell' Istituto di Candiolo IRCCS, che prevede nuovi spazi a disposizione di medici, ricercatori e, soprattutto, dei pazienti e delle persone a loro vicine. Se Candiolo cresce è grazie anche ad eventi come la Stracandiolo-Corri per la Ricerca. Siamo molto grati al mondo dello sport che è da sempre al nostro fianco e ci sostiene con grande generosità". Hanno sostenuto la manifestazione Chiusano Immobiliare, Banca dei Territori del Monviso, Ambrogio Trasporti e Startari Sabbiature.