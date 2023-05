La malora di Marello

Dicono che… la decisione sarebbe ormai matura. Dopo cinque anni a Palazzo Lascaris Maurizio Marello sta seriamente pensando di tornare a occuparsi della sua Alba, dov’è già stato sindaco dal 2009 al 2019, tentando di strappare al centrodestra quello che è considerata un feudo elettorale di Alberto Cirio. Le elezioni comunali saranno in concomitanza con quelle regionali e certo per il governatore potrebbe essere una sfida tutt’altro che scontata, soprattutto visti gli ultimi turbolenti anni di Carlo Bo con il quale i rapporti sono stati piuttosto altalenanti (per non dire pessimi). Uno scenario nel quale c’è anche chi prospetta un passo indietro dell’attuale primo cittadino.