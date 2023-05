SECONDO TEMPO

Ballottaggi: Pianezza a Castello, il Pd si riprende Novi Ligure

Tutto come previsto in Piemonte. Nella città alessandrina Muliere, ex capogruppo dem in Regione, torna a indossare la fascia di sindaco, stracciando il centrodestra. Nel comune del Torinese la rivincita dell'ex primo cittadino civico ripudiato da Lega e Fratelli d'Italia

Tutto come previsto nei due ballottaggi piemontesi. Il civico Antonio Castello vince a Pianezza, il Pd riconquista Novi Ligure grazie a Rocchino Muliere.

Un distacco ampio per Muliere che torna a vestire la fascia tricolore dopo aver conquistato il 63,7% dei voti, mentre la candidata del centrodestra Maria Rosa Porta si ferma al 36,3% senza beneficiare troppo del sostegno, al ballottaggio, del candidato leghista Giacomo Perocchio. Nelle ore precedenti il ballottaggio Novi è stata al centro dell'attenzione per le dichiarazioni via social (poi disconosciute) del numero uno di Fratelli d’Italia Alessio Butti che ha definito i gay “pederasti” e “malvagi”, affermazioni che sono costate il ruolo e da cui la stessa candidata sindaca del centrodestra ha preso le distanze. Novi arrivava da un anno di commissariamento, dopo la crisi nella passata amministrazione di centrodestra.

Anche a Pianezza pronostico rispettato: vince Castello, appoggiato da ben 5 liste civiche, contro il candidato del centrosinistra con M5s Giovanni Minò che si è fermato al 40,9% (al primo turno aveva ottenuto il 27,58% dei consensi). Il medico viene rieletto con il 59% dei voti. Castello torna così per la terza volta a guidare Pianezza dove è stato sindaco nel 2011 e 2016.