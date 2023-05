Piemonte, Regione promuove Consigli comunali ragazzi

E' iniziata questa mattina in Consiglio regionale la discussione di un testo unificato che promuove l'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi. La proposta riunisce in modo trasversale una proposta della esponente Pd Monica Canalis e una dell'assessora leghista con delega ai bambini Chiara Caucino. "Questo testo - ha spiegato il consigliere leghista Matteo Gagliasso, relatore di maggioranza del provvedimento - è finalizzato a sostenere con contributi regionali l'istituzione dei Consigli dei ragazzi presso i Comuni piemontesi, in quanto strumenti partecipativi perché i più giovani diventino protagonisti dei processi decisionali. Si tratta di un modo per avvicinare i ragazzi all'attività pubblica, dando loro un'occasione di crescita". "I Consigli comunali dei ragazzi - ha spiegato Canalis, relatrice di minoranza - sono nati poco più di 40 anni in un piccolo comune francese con l'obiettivo di consentire ai più giovani di farsi portavoce dei propri interessi nelle sedi istituzionali. In Italia è stato successivamente raccolto un invito dell'Unicef in tal senso, ed è poi intervenuta una legge nel 1997, primo caposaldo normativo a livello nazionale dei Consigli comunali dei ragazzi. Il Consiglio regionale del Piemonte ha attivato un censimento e un registro a partire dal 1998: oggi su 1181 Comuni ci sono 202 Consigli comunali dei ragazzi, alcuni dei quali all'interno delle Circoscrizioni di TORINO. Attraverso questo strumento - ha rimarcato Canalis - intendiamo contribuire alla creazione dii momenti che educano alla responsabilità, alle regole, e al bene comune, chiamando in gioco una idea di democrazia e un'idea dei giovani".