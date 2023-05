Turismo: Lo Russo, Torino da record e rende ancora in crescita

Nel turismo "Torino ha realizzato cifre da record nei primi mesi del 2023, nell'occupazione delle camere delle strutture ricettive, 'bruciando' i numeri del 2022. E il trend è in crescita. Stiamo lavorando per avere grandi eventi spalmati lungo tutto l'anno". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo nella diretta di Radio Juke Box e Radio Gtt. "C'è un problema strutturale legato al centro fieristico perché Torino è l'unica città a non averne uno di proprietà pubblica. Ma abbiamo aperto una interlocuzione con la società che gestisce il Lingotto che da pochissimo ha rinnovato i suoi vertici, lavoriamo per arrivare a una partnership strutturale più forte. Inoltre - ha aggiunto Lo Russo - stiamo ragionando con la Regione Piemonte per dotare Turismo Torino di un desk dedicato alla gestione dei grandi eventi".