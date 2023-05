Torino adotta il piano operativo, in arrivo 148 milioni

Torino adotta il Piano operativo della Città, da presentare dall'autorità di gestione per l'assegnazione di 148 milioni di euro in arrivo dai fondi europei del programma nazionale 'Pn metro plus e città medie Sud 2021-2027'. Questa mattina la giunta ha approvato la delibera. "Per la nostra città - ha spiegato il sindaco Lo Russo - si è aperta una nuova e dinamica fase di evoluzione con importanti sfide da cogliere, alle quali rispondere con l'ampio complesso di risorse messo a disposizione dai fondi europei". I fondi saranno suddivisi in cinque priorità: 27 milioni per l'agenda digitale e l'innovazione urbana, 26 per la sostenibilità ambientale, 15 milioni per la mobilità urbana sostenibile, oltre 46 milioni saranno destinati a servizi per l'inclusione e l'innovazione. Infine 30 milioni per la rigenerazione urbana. I cantieri dovranno terminare entro il 2029, altrimenti i soldi verranno persi. Per quanto riguarda la mobilità urbana tre milioni di euro saranno investiti per il rifacimento e il ripristino del tram su piazza Baldissera. A luglio invece partirà la progettazione della pedonalizzazione di via Roma, dove sono previsti lavori per 12 milioni di euro.