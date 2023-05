Grimaldi, a Torino cordone di polizia genera tensioni a cortei

In occasione delle manifestazioni di piazza a Torino "è il cordone delle forze dell'ordine che genera tensione", mentre servirebbe da parte della polizia "una interlocuzione più attiva" con i dimostranti. Lo ha detto Marco Grimaldi, deputato di Alleanza verdi e sinistra, oggi al tribunale del capoluogo piemontese, dove è intervenuto su richiesta della difesa al processo contro un gruppo di esponenti del centro sociale Askatasuna, accusati di associazione per delinquere, riferendosi in particolare a un paio di episodi avvenuti negli ultimi anni. "Un cordone - ha spiegato - deve essere allestito in proporzione alla situazione del momento. E l'uso della forza deve essere calibrato". Grimaldi, rispondendo a una domanda del pubblico ministero Manuela Pedrotta, ha anche detto di "non essere stato l'unico a pensarla così" fra i politici torinesi, facendo i nomi di esponenti del Movimento 5 Stelle e di Mimmo Carretta del Pd.