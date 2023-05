Torino: in arrivo 148 mln fondi europei, Comune adotta piano

Sono in arrivo a Torino 148 milioni di euro di fondi europei per sviluppo, innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale, mobilità sostenibile. Nella seduta di questa mattina la Giunta comunale ha adottato il Piano Operativo della Città da presentare all'Autorità di Gestione per l'assegnazione delle risorse finanziarie dei fondi europei del programma nazionale "Pn Metro plus e città medie Sud 2021-2027, che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea. I fondi sono suddivisi in 5 priorità: 27milioni per l'agenda digitale e l'innovazione urbana, 26 per la sostenibilità ambientale, 15milioni per la mobilità urbana sostenibile, oltre 46milioni destinati a servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale, 30milioni per la rigenerazione urbana. "Per la nostra città - spiega il sindaco Stefano Lo Russo - si è aperta una nuova e dinamica fase di evoluzione con importanti sfide da cogliere, alla quali rispondere con l'ampio complesso di risorse messo a disposizione dai fondi europei, nuovi strumenti di pianificazione e progettualità di lungo periodo". "Torino si proietta verso il futuro - afferma il sindaco - valorizzando il suo essere una città dalle tante vocazioni, una città della prossimità, una città multicentrica e della mobilità, dell'innovazione e dello sviluppo, una città delle reti e dell'impatto sociale, delle opportunità, una città metropolitana, internazionale e interconnessa che guarda verso l'Europa e il mondo offrendo opportunità a chi qui ha scelto di vivere, studiare, lavorare".