Piemonte, Consiglio chiede un zona franca in Val di Susa

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un ordine del giorno del presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia, che chiede al governo di "valutare l'istituzione di una zona franca in Val di Susa". "In questa area - ha spiegato Allasia - la deindustrializzazione ha prodotto effetti durissimi. Le grandi imprese, e le piccole che le avevano in parte sostituite, hanno chiuso o delocalizzato, con migliaia di operai e tecnici usciti dal mercato del lavoro. Servono forme di sostegno concrete per far ripartire il territorio". "Già nel 2001 - ha aggiunto - i Comuni dell'area sono stati riconosciuti come aree depresse. E negli anni più vicini sono stati ulteriormente penalizzati con la costruzione dell'autostrada del Frejus che ha tagliato in due la Valle, e con la Tav in fase di realizzazione: infrastrutture necessarie ma prive di ricadute benefiche sui residenti".