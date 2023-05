Edilizia sociale, prorogato a luglio scadenza del bando a Torino

È stata prorogata al 31 luglio la scadenza dell'ottavo bando del Comune di Torino per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, che era prevista per il 31 maggio. La decisione è stata assunta per consentire, in attesa che venga decisa l'azione civile davanti al Tribunale di Torino intentata dall'Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione contro la Regione Piemonte e la Città di Torino, l'ammissione con riserva anche dei cittadini residenti nel capoluogo alla data di approvazione del bando, ma privi del requisito dei 5 anni di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale con almeno tre anni, anche non continuativi, a Torino, come previsto dalla legge regionale. "La Città di Torino non ha il potere di modificare il requisito della residenza pregressa, previsto da una legge regionale, ma vuole farsi trovare pronta all'esito del probabile intervento della Corte costituzionale. Per questo scegliamo di dare fin d'ora a tutti i potenziali beneficiari la possibilità di presentare domanda", commenta l'assessore al welfare Jacopo Rosatelli.