Turismo Torino, in tre anni +60% valore della produzione

Il valore di produzione dell'Atl Turismo Torino e provincia in tre anni è cresciuto del 60%, passando da 4,5 a 7,5 milioni di euro. Una crescita evidenziata, oggi, nella riunione del consiglio di amministrazione dell'agenzia, presieduto dal presidente Maurizio Vitale. "La società - ha evidenziato evidenzia Vitale - ha mantenuto un virtuoso equilibrio di bilancio, il cui valore di produzione 2022 è cresciuto del 29% rispetto l'esercizio precedente, superando le stime precedentemente segnalate". I ricavi dalle vendite dirette nell'ultimo anno sono stati pari a circa 2.200.000 euro, "il valore più alto degli ultimi 15 anni" ed "è stato consolidato l'ottimo patrimonio netto di quasi € 1,4 milioni". Da gennaio a marzo l'andamento di vendita della Torino+Piemonte Card (gennaio /marzo), in tutto 15.559, ha segnato un incremento dell'89%, che hanno portato a 62.408 ingressi. Sul fronte della promozione l'Atl ha partecipato a una ventina di fiere e workshop, una decina circa i press tour organizzati con la carta stampata e digitale a livello nazionale e internazionale. In campo congressuale, Turismo Torino e Provincia - grazie al suo ruolo di business development - ha acquisito due eventi internazionali per il 2024: Lrec Coling 2024 - Language Resources Association, con una partecipazione prevista di 1.800 delegati, ricercatori e professionisti internazionali di Linguistica Computazionale, Speech, Multimodalità e Trattamento Automatico del Linguaggio. La ricaduta economica prevista è di 2 milioni e mezzo di euro. Il secondo congresso internazionale per il 2024, ottenuto in collaborazione con GL Events, vedrà 2.500 partecipanti e una ricaduta economica stimata di 2.600.000 euro.