Orchestra Rai, nuovo direttore Andrés Orozco-Estrada

Questa mattina, all'Auditorium Rai di Torino, è stata presentata la nuova stagione dell'Orchestra sinfonica nazionale della Rai e il nuovo direttore principale. Si tratta di Andrés Orozco-Estrada, 45 anni, nato a Medellin in Colombia. Ha già diretto prestigiose orchestre come i Wiener Philharmoniker e i Berliner Philharmoniker e il suo contratto partirà da ottobre, ma già venerdì dirigerà l'Osn nel concerto per la Festa della Repubblica, con brani di Mendelssohn, Rossini, Puccini e Verdi. "Andrés Orozco-Estrada ha debuttato sul podio della nostra orchestra esattamente un anno fa - ha spiegato il direttore artistico Ernesto Schiavi - con una memorabile interpretazione di pagine sinfoniche straussiane, e subito è nato reciprocamente il desiderio di una collaborazione più stabile". Nel corso della prossima stazione il nuovo direttore salirà sul podio cinque volte e il suo rapporto con l'Orchestra Rai sarà di tre anni e prevederà una più assidua presenza in stagione e in tournée. "Ricordo il concerto di anno fa, la prima volta con l'orchestra - raccontato Andrés Orozco-Estrada - Dopo la pandemia è stata un'occasione felice, abbiamo fatto musica insieme con energia e precisione. È un'orchestra aperta e piena di musicalità".