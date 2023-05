Marelli, i lavoratori approvano l'ipotesi di accordo integrativo

Il 29 e il 30 maggio, dopo una campagna di assemblee svolte in tutti siti, i lavoratori di Marelli hanno espresso il loro voto approvando con il 93% di si l'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta il 4 maggio. Lo rendono noto Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM e AqcfR. Dal primo giugno, quindi, in tutto il Gruppo Marelli sarà applicato il contratto nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica con l'integrativo approvato in questi giorni. Le organizzazioni sindacali esprimono soddisfazione per il risultato frutto di una trattativa complessa. "Chiusa l'importante partita contrattuale - spiegano - il confronto con l'azienda proseguirà su temi delicati come le prospettive industriali, gli investimenti e la transizione a partire dall'incontro fissato il prossimo 27 giugno a Roma".