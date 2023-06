Finpiemonte: sentenza Gatti, un piano criminale complesso

C'è un "complesso piano criminale", accompagnato da "un depistaggio coordinato" da parte di alcuni imputati, dietro la distrazione di quasi sei milioni di euro dalle casse di Finpiemonte, la finanziaria della Regione. Lo scrivono i giudici della terza sezione del tribunale nelle motivazioni della sentenza con cui il 3 marzo pronunciarono sette condanne, una delle quali a sette anni e sei mesi di reclusione per l'ex presidente Fabrizio Gatti. L'accusa procedeva per peculato. La vicenda si sviluppò tra il 2015 e il 2017. Secondo la procura, il denaro fu dirottato da un conto aperto da Finpiemonte presso la banca svizzera Vontobel (al direttore di una filiale, Francesco Cirillo, sono stati inflitti sei anni e sei mesi), in favore di una società immobiliare riconducibile a Gatti che versava in difficoltà finanziarie. I giudici ritengono di avere risolto anche il giallo del cosiddetto "finto Gatti". Si tratta della creazione di un misterioso account di posta elettronica fittizio e di documenti con firme chiaramente falsificate per impartire gli ordini di pagamento. L'idea era far passare il presidente come vittima di un raggiro. In realtà, secondo i magistrati, ad agire furono cinque imputati (compreso lo stesso Gatti) per un "depistaggio coordinato" destinato a "gettare fumo negli occhi del tribunale".