Piano di sviluppo rurale, 800 milioni per 5 anni

Nuova tappa, oggi a Cuneo, per la presentazione del piano regionale di sviluppo rurale 2023-2027 Il presidente Alberto Cirio, il vicepresidente e assessore alla Montagna e Foreste Fabio Carosso, l'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa hanno incontrato gli amministratori locali e i rappresentanti delle organizzazioni agricole e dei produttori, di Unioni montane, consorzi di tutela, enoteche regionali, Strade del vino e del cibo, Gal, Fondazione Agrion e Confindustria Cuneo. "Siamo tra le prime regioni in Italia a poter spendere le risorse della nuova programmazione europea per lo sviluppo rurale - ha spiegato Cirio - circa 800 milioni a disposizione del Piemonte, per cinque anni". Il presidente della Regione ha sottolineato che "in proporzione sono più risorse rispetto alla programmazione precedente e hanno l'obiettivo di rispondere in maniera più mirata alle esigenze dell'agricoltura". Carosso ha evidenziato che prosegue il sostegno ai giovani che "decidono di aprire nuove attività" e che "vengono destinati alla montagna 126 milioni e 54 milioni per le foreste". "Abbiamo grandi risorse finanziarie per cinque anni che si traducono in un'opportunità per il comparto agricolo piemontese" - ha commentato Protopapa All'incontro è intervenuta anche l'europarlamentare Gianna Gancia in video collegamento.