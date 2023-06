Fratelli & grembiulini

Dicono che… con le imminenti dimissioni di Paola Ambrogio dalla Sala Rossa, annunciate in queste ore sui suoi profili social, si potrebbero spalancare le porte del Consiglio comunale di Torino per Ferrante De Benedictis. Il condizionale, però, è ancora d’obbligo: sarebbero in corso, infatti, delle verifiche ai vertici di Fratelli d’Italia confermare o smentire le voci secondo cui De Benedictis sarebbe un massone. Non di per sé una colpa, ma certo una condizione che è mal vista tra i meloniani e ha già causato il ritiro di candidature autorevoli come l’aspirante sindaco di Siena Emanuele Montomoli. Riuscirà l’aspirante consigliere a superare le forche caudine del partito?