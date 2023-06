No Tav, danneggiate le recinzioni del cantiere di Chiomonte

"Anche al presidio dei Mulini è iniziata l'estate di lotta No Tav". Con questo messaggio, pubblicato sui canali social del movimento, gli oppositori della linea ad alta velocità Torino-Lione hanno rivendicato l'azione della scorsa sera al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa (Torino). Dopo che nel pomeriggio gli attivisti hanno attraversato i sentieri della Val Clarea, per arrivare ai terreni della Colombera, al calare della sera alcune decine di No Tav hanno raggiunto le recinzioni del cantiere. Prima hanno effettuato l'ormai consueta battitura, poi un gruppetto di attivisti travisati ha strappato diversi metri di concertina di sfilo spinato. Un'azione simile era stata rivendicata già la scorsa settimana.