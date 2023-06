Banche: Patuelli, conti positivi 2022 non solo per aumento tassi

"Abbiamo dei consuntivi del 2022 che sono stati positivi, ma non si compia l'errore di pensare che i consuntivi del 2022 delle banche in Italia dipendano principalmente o esclusivamente dall'aumento dei tassi di interesse che è avvenuto da luglio in poi. Si compirebbe un errore concettuale forte, perché quei risultati erano già evidenziati nelle semestrali del 2022". Lo ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, al Festival dell'Economia di Torino. "Nei primi sei mesi del 2022 le banche non è che andassero malissimo e non è che siano andate benissimo solamente perché dalla seconda metà di luglio è cambiata la tendenza dei cambi: sarebbe un'ingiusta, ingenerosa, molto parziale e lacunosa visione", ha aggiunto.