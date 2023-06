Sciarra, per smart working si discute su diritto disconnessione

"Con il lavoro da remoto, che è stato una risorsa durante la pandemia, si perde la socialità del lavoro. In Europa oggi si sta discutendo sul right to disconnect perché il lavoro da casa potrebbe andare anche oltre l'orario concordato". Lo ha detto la presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, al Festival dell'Economica. "Penso che le soluzioni di lavoro ibride siano facilmente controllabili da parte del datore di lavoro con un controllo che rischia però di essere invasivo limitando la vita privata del dipendente. Bisogna riuscire a trovare un equilibrio" ha spiegato Sciarra. "I giovani vedono messo in pericolo il loro diritto alla salute nel futuro. E questo significa che noi non abbiamo esercitato il nostro dovere a tutelarlo" ha aggiunto.