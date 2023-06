Lo Russo, tema malamovida non può essere lasciato a giudici

"Questa vicenda giudiziaria è l'ulteriore campanello d'allarme rispetto al fatto che queste questioni non possono essere scaricate solo sulle spalle dei sindaci che hanno responsabilità definite, ma talvolta poteri limitati. Solo attraverso un intervento sinergico tra Comuni e autorità preposte alla sicurezza pubblica si possono individuare soluzioni migliori". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in merito alla scadenza del tempo dato dai giudici della Corte d'Appello per risolvere i problemi della 'mala movida' a San Salvario. Il Comune di Torino era stato condannato a pagare 200.000 euro di risarcimento ai cittadini del quartiere per i danni da rumori molesti. Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione lombarda ha dato ragione a una coppia che abita nel centro storico di Brescia dando la responsabilità al sindaco. "Come amministrazione - ha osservato il sindaco - dobbiamo tenere insieme due esigenze: da un lato avere la città vivace, universitaria, piacevole e a misura di giovane, dall'altra garantire riposo ai residenti. La giunta comunale sta concludendo la fase di predisposizione di un atto che sarà approvato a metà giugno nel quale si dà una risposta puntuale alla sentenza che ha condannato la città di Torino anche in appello. Lo fa individuando anche delle azioni che vadano nell'ottica di identificare aree per la Movida e in generale dare un piano di governo per la notte. È evidente che questa questione non può essere lasciata alla giurisprudenza e ai tribunali: richiede una revisione anche normativa di quelli che sono i poteri dei sindaci relativamente al rilascio delle licenze commerciali e sulla pianificazione commerciale, così come credo sia utile individuare forme di maggiore raccordo per il presidio del territorio".