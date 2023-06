Maltempo: Coldiretti, spazzato via lavoro di mesi ad Alessandria

"Sono bastati meno di 15 minuti per spazzare via il lavoro di mesi". Così Coldiretti Alessandria, in una nota, commenta la grandinata che ha colpito il capoluogo di provincia nel pomeriggio di ieri, in particolare nella zona del rione Cristo. Registrati danni ingenti alle colture, soprattutto vicino alla zona industriale D3 nella parte sud della città, per cereali e orticole. "Se la pioggia è manna per ripristinare le scorte idriche in laghi, fiumi, terreni e montagne, i forti temporali con precipitazioni violente - dicono Mauro Bianco e Roberto Bianco, presidente e direttore - peggiorano la situazione. A cambiare è anche la dimensione dei chicchi di grandine, aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio". "L'abbiamo superata - commenta sui social il sindaco, Giorgio Abonante, a proposito della bomba d'acqua -. Ma questi eventi straordinari si ripetono ormai con incredibile regolarità. La nostra città, per evitare guai più grandi, ha bisogno di un aiuto per tornare a investire sulla manutenzione di caditoie, strade, marciapiedi. Ben oltre ciò che stiamo facendo con le risorse che il Comune ha a disposizione".